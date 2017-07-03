Her gün adam öldürüp 100 bin dolar kazanıyorlar
Sivil hayatta hanım hanımcıklar, e-sporu meslek edinip mesai saatlerinde amansız birer savaşçıya dönüşüyorlar. Dahası, bu işten yılda 100 bin dolar gibi paralar da kazanıyorlar.
HT Pazar'dan Mete Aker, hünya şampiyonu bir kadroya sahip kadın e-spor takımı Dynasty Gaming’den Ksenia Klyuenkova ve sektörden isimlerle konuştu.
Kızıl uzun saçları, yeşil gözleriyle 26’sında çıtı pıtı bir kadın Ksenia Klyuenkova. Boş zamanlarında tenis oynuyor, cicili bicili giyinip arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Güzel ve evet, Rus. Onun arkadaş dediğine de bakmayın; aralarından en az biri sevgilisi olmalı! Yalnızlık çektiği için kendini dijital dünyaya kapattığını falan düşünmeyin yani.
İşteyse Klyuenkova tam bir canavara dönüşüyor. İşi, e-spor. Dünyaca ünlü bir dijital oyuncu o. Kadınlardan kurulu şampiyon Dynasty Gaming takımının vazgeçilmezlerinden.
Counter-Strike oyuncusu olan Klyuenkova ve çevresindeki diğer e-sporcuların hikâyesi içinse aslında dijital değil epey lirik denebilir. Hayır; twitch’ten League of Legends yayınları yapan, komikliğiyle ünlü fenomen Lirik’e atıfla kullanmadım bu tabiri. Gerçekten lirik hikâyeler. Luis Bunuel’in Katherine Deneuve’lü kült filmi “Gündüz Güzeli” kadar lirik hem de... Filmde anlatılan tümüyle farklı tabii. Benzerlik konuda değil, e-sporcuların da gündelik hayatlarıyla işteki halleri arasında göze çarpan fantastik farkta.