Her gün adam öldürüp 100 bin dolar kazanıyorlar

Counter-Strike oyuncusu olan Klyuenkova ve çevresindeki diğer e-sporcuların hikâyesi içinse aslında dijital değil epey lirik denebilir. Hayır; twitch’ten League of Legends yayınları yapan, komikliğiyle ünlü fenomen Lirik’e atıfla kullanmadım bu tabiri. Gerçekten lirik hikâyeler. Luis Bunuel’in Katherine Deneuve’lü kült filmi “Gündüz Güzeli” kadar lirik hem de... Filmde anlatılan tümüyle farklı tabii. Benzerlik konuda değil, e-sporcuların da gündelik hayatlarıyla işteki halleri arasında göze çarpan fantastik farkta.



