O reklam olay oldu: Samsung, Apple ile adeta alay etti
Samsung ile Apple arasında akıllı telefon rekabeti giderek yükselmeye devam ederken, Samsung son reklamı ile adeta Apple ile alay etti.
Teknoloji devleri Apple ile Samsung'un rekabeti, reklamlarla farklı bir boyut kazandı. Samsung, yayınladığı reklam üzerinden Apple kullanıcılarına gönderme yaptı. iPhone telefonlarının hedef alındığı reklamda Samsung, Apple'da dalga geçti. İşte o reklam...
Söz konusu akıllı telefon olduğunda günümüzde akla gelen ilk markalar Apple ve Samsung telefon oluyor. Bu iki dev şirket arasındaki rekabet ise gün geçtikçe artıyor.
Bunu ise son zamanlarda yayınladıkları reklamlarda birbirlerine yaptıkları göndermelerle görmek mümkün. Şimdi ise Samsung, yayınladığı yeni reklamla bu kez Apple kullanıcılarına yaptığı göndermeyle gündem oldu.
Samsung, Apple ile dalga geçti
Geçtiğimiz aylarda Samsung, Apple ile dalga geçtiği birçok video paylaştı. Bunlardan biri ise iPhone 14’ün tanıtımı öncesinde gerçekleşti. Bu reklamda daha çok Samsung telefonlardaki özelikler üzerinden bir gönderme yaptı.