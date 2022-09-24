O tam 1,4 milyon yaşında ve Avrupa'nın en eski insanı!

Martin, şunları söyledi:

"İlk insan türünün Afrika’da olduğu inkar edilmez bir şey ama kısa bir süre öncesine kadar genel kanı Afrika’dan çıkışlarının çok geç olduğu yönündeydi. Atapuerca’da ortaya çıkan kalıntılar, Afrika’dan Avrupa’ya gelişin daha önce olduğunu gösterdi. 1994’e kadar Avrupa’daki ilk insan türlerinin 500 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyordu. Şu anda 1 milyon 400 bin yıl öncesini konuşuyoruz. Yani neredeyse 1 milyon yıl geriye gittik. Bu çok önemli."

