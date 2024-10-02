Ölüm tarihini tahmin eden saat geliştirildi

Epigenetik saat, bireyin biyolojik yaşını genetik, stres, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanımı gibi faktörlere dayanarak değerlendiriyor. Bu nedenle, kişinin gerçek yaşından daha genç veya yaşlı olması mümkün. Uzmanlar, epigenetik saatin gelecekte daha geniş bir kitle üzerinde uygulanarak, ömür tahminlerinde kullanılabileceğini belirtiyor.