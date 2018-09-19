Ölüme sürükleyen Momo ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya çapında kriz yaratan ve ağına düşürdüğü gençleri intihara sürükleyen oyun Momo'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı.
Meksika'da yaratılan sanal karakter Momo, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden ulaştığı kişileri intihara sürükleyebiliyor.
Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike olarak görülen ve dünyada bir virüs gibi yayılan Momo ile ilgili gerçek de ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Momo görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link’in tasarladığı bir heykelin fotoğrafı.