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  3. 19 Eylül 2018 10:48

Ölüme sürükleyen Momo ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Dünya çapında kriz yaratan ve ağına düşürdüğü gençleri intihara sürükleyen oyun Momo'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Ölüme sürükleyen Momo ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Meksika'da yaratılan sanal karakter Momo, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden ulaştığı kişileri intihara sürükleyebiliyor.

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Ölüme sürükleyen Momo ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike olarak görülen ve dünyada bir virüs gibi yayılan Momo ile ilgili gerçek de ortaya çıktı.

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Ölüme sürükleyen Momo ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Hürriyet'te yer alan habere göre Momo görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link’in tasarladığı bir heykelin fotoğrafı.

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Ölüme sürükleyen Momo ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Bu yüz ilk kez 2016 yılında Tokyo fetiş müzesinde sergilenen heykelin gerçek ismi ise "Anne kuş."

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