Oxford Üniversitesi uyardı: Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir
Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, gelişmiş yapa zekanın gelecek yüzyılda insanlığın sonunu getirebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, yapay zeka sonunda insanlardan daha zeki hale geldiğinde, muhtemelen insanlığın soyu tükenen bir kuş türü olan dodoya yaptığı kadar büyük bir tehdit oluşturacağını söyledi.
Bilim insanları, İngiliz Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi'ne, insanüstü yapay zeka olarak bilinen bu aşamaya ulaşmanın yüzyılın sonuna kadar başarılabileceğini belirtti.
"GERÇEK BİR SİLAHLANMA YARIŞI VAR"
Makine öğrenimi profesörü Michael Osborne, ulus devletler ve teknoloji firmaları arasında "gerçek bir silahlanma yarışı" olduğu uyarısında bulunarak, teknoloji firmalarının "tüm insan ırkını ortadan kaldırma" ile sonuçlanabilecek kontrolden çıkmış sistemler oluşturmasını durdurmak için küresel bir düzenleme çağrısında bulundu.
Diğer taraftan, Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka teknolojisinin ortaya koyduğu risklere ve bunun etik ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir hükümet soruşturmasının parçası olarak dinlendi.