Oxford'lu bilim insanlarından ''uzaylı istilası'' uyarısı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacıları, dünya dışı yaşamları selamlamayı amaçlayan "Galaksideki İşaret" olarak adlandırılan bir mesaj göndermişlerdi.

Dijital teknolojideki gelişmeler, artık daha fazla bilginin yayınlanabileceği anlamına geldiğini belirten bilim insanları, yeni mesajın, evrensel bir iletişim aracı oluşturmak için temel matematiksel ve fiziksel kavramları ve ardından Dünya'daki yaşamın biyokimyasal bileşimi hakkında bilgi içerdiğini aktardı.