Oxford'lu bilim insanlarından ''uzaylı istilası'' uyarısı
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA'nın Dünya'nın konumunu uzaya sinyal olarak gönderme planının bir uzaylı istilasına yol açabileceğini söyledi. Ünlü fizikçi Stephen Hawking de bu girişimin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Dünyanın en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, teknolojik gelişmelerin uzaylıların dikkatini çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada bilim insanları, NASA'nın Dünya'nın konumunu uzaya ışınlama planının bir uzaylı saldırısına neden olabileceği konusunda uyardı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacıları, dünya dışı yaşamları selamlamayı amaçlayan "Galaksideki İşaret" olarak adlandırılan bir mesaj göndermişlerdi.
Dijital teknolojideki gelişmeler, artık daha fazla bilginin yayınlanabileceği anlamına geldiğini belirten bilim insanları, yeni mesajın, evrensel bir iletişim aracı oluşturmak için temel matematiksel ve fiziksel kavramları ve ardından Dünya'daki yaşamın biyokimyasal bileşimi hakkında bilgi içerdiğini aktardı.
Bununla birlikte mesaj, güneş sisteminin kendisinin, Dünya'nın yüzeyinin ve insanların sayısallaştırılmış tasvirleriyle birlikte, büyük yıldız kümelerine göre güneş sisteminin konumunu da içerirken, dünya dışı yaşamların yanıt vermesi için bir davetle sona eriyor.