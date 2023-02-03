Paylaşılan ''Tweet''lerle tespit edildi: İşte insanların en mutlu olduğu yerler

Yeni bir çalışma, şehirlerde en çok öfke ve en çok neşe uyandıran yerleri ortaya çıkardı. Londra ve San Francisco’dan yaklaşık 2 milyon coğrafi etiketli tweet’in analiziyle yapılan araştırmada, insanların restoran ve park gibi yerlerde daha olumlu; ofis ve stadyum gibi yerlerde ise daha olumsuz duygulara sahip oldukları bulundu.