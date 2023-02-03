Paylaşılan ''Tweet''lerle tespit edildi: İşte insanların en mutlu olduğu yerler
Sosyal medyanın en popüler platformu Twitter üzerinden paylaşılan Tweetler üzerinden yapılan bir araştırma insanların şehrin hangi bölgesinde mutlu, mutsuz ya da gergin hissettiklerini ortaya çıkardı.
Yeni bir çalışma, şehirlerde en çok öfke ve en çok neşe uyandıran yerleri ortaya çıkardı. Londra ve San Francisco’dan yaklaşık 2 milyon coğrafi etiketli tweet’in analiziyle yapılan araştırmada, insanların restoran ve park gibi yerlerde daha olumlu; ofis ve stadyum gibi yerlerde ise daha olumsuz duygulara sahip oldukları bulundu.
Sözcü'nün aktardığına göre Kyoto Institute of Technology’deki araştırmacılar, tweet’lerin ne zaman ve nerede öfke, beklenti, tiksinti, korku, neşe, üzüntü, sürpriz veya güven ifade ettiğini belirlediler.
2016 ve 2017’deki sosyal medya gönderilerine dayanan araştırma bu hafta yayınlandı.
Araştırmada yeşil alanların, şehirlilerde en olumlu duyguları tetiklediği; yüzme havuzları, iskeleler, sahil şeritleri gibi mekanlardan yüksek düzeyde neşe içeren tweetler atılması da dikkat çekti.