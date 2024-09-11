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Piramitlerin gizemine gizem katacak tarihi keşif

Çin, Mısır'daki piramitlerin üzerindeki plazma kabarcıklar tespit etti. Bu plazma kabarcıkları, elektronsuz bölge yarattığı için GPS sinyallerini bozuyor ve uydu iletişimlerini engelliyor.

Piramitlerin gizemine gizem katacak tarihi keşif - Resim: 1

Çinli bilim insanları, Hainan'daki güçlü düşük enlemli uzun menzilli iyonosferik radarını kullanarak, binlerce kilometre uzaklıktaki Mısır piramitleri üzerindeki plazma kabarcıklarını tespit etti.

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Piramitlerin gizemine gizem katacak tarihi keşif - Resim: 2

Çin, geçen yıl inşa ettiği Alçak İrtifa Uzun Menzilli İyonosfer Radarı (LARID) ile bu plazma kabarcıklarını radarda tespit edebilen ilk ülke oldu.

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Piramitlerin gizemine gizem katacak tarihi keşif - Resim: 3

Dünya'nın yuvarlak olması nedeniyle, geleneksel radarlar ufkun altındaki hedefleri görmekte zorluk çektiğini belirten Çinli bilim insanları, LARID ile iyonosfer ve yer arasında tekrar tekrar sıçrayarak önemli mesafeler kat edip havaya yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak tespitlerini yapıyor. 

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Piramitlerin gizemine gizem katacak tarihi keşif - Resim: 4

Böylelikle radar, 9 bin 600 kilometre ötedeki plazma kabarcıklarını tespit edebiliyor.

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