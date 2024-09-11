Piramitlerin gizemine gizem katacak tarihi keşif
Çin, Mısır'daki piramitlerin üzerindeki plazma kabarcıklar tespit etti. Bu plazma kabarcıkları, elektronsuz bölge yarattığı için GPS sinyallerini bozuyor ve uydu iletişimlerini engelliyor.
Çinli bilim insanları, Hainan'daki güçlü düşük enlemli uzun menzilli iyonosferik radarını kullanarak, binlerce kilometre uzaklıktaki Mısır piramitleri üzerindeki plazma kabarcıklarını tespit etti.
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Çin, geçen yıl inşa ettiği Alçak İrtifa Uzun Menzilli İyonosfer Radarı (LARID) ile bu plazma kabarcıklarını radarda tespit edebilen ilk ülke oldu.
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Dünya'nın yuvarlak olması nedeniyle, geleneksel radarlar ufkun altındaki hedefleri görmekte zorluk çektiğini belirten Çinli bilim insanları, LARID ile iyonosfer ve yer arasında tekrar tekrar sıçrayarak önemli mesafeler kat edip havaya yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak tespitlerini yapıyor.
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Böylelikle radar, 9 bin 600 kilometre ötedeki plazma kabarcıklarını tespit edebiliyor.
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