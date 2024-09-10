PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi belli oldu

PS5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Yükseltilmiş GPU: PS5 Pro ile mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla İşlem Birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip bir GPU'ya geçiliyor. Genel olarak bu, oyun için yüzde 45'e kadar daha hızlı işleme sağlayarak deneyimi çok daha akıcı hale getiriyor.

Gelişmiş Işın İzleme: Işığın daha dinamik yansımasını ve kırılmasını sağlayan daha da güçlü ışın izleme özelliği eklendi. Bu, ışınların mevcut PS5 konsolunun iki katı ve zaman zaman üç katı hızlarda atılmasına olanak tanır.