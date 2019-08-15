Playstation 5'in tanıtım tarihi sızdı
Japonya merkezli Sony'nin oyun konsolu Playstation 5'in tanıtılacağı tarih sızdı. Konsol oyuncularının merakla beklediği Playstation 5, 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Sony'den sızdırılan e-postaya göre Sony, 2020 yılının şubat ayında bir toplantı düzenleyecek. "PlayStation Meeting 2020" isimli lansmanda PS 5 görücüye çıkacak.
PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtti.
RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor.
Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.