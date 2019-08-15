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  3. 15 Ağustos 2019 10:47

Playstation 5'in tanıtım tarihi sızdı

Japonya merkezli Sony'nin oyun konsolu Playstation 5'in tanıtılacağı tarih sızdı. Konsol oyuncularının merakla beklediği Playstation 5, 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Playstation 5'in tanıtım tarihi sızdı

Sony'den sızdırılan e-postaya göre Sony, 2020 yılının şubat ayında bir toplantı düzenleyecek. "PlayStation Meeting 2020" isimli lansmanda PS 5 görücüye çıkacak.

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Playstation 5'in tanıtım tarihi sızdı

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtti.

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Playstation 5'in tanıtım tarihi sızdı

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor.

Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

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Playstation 5'in tanıtım tarihi sızdı

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.

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