Resimde ne görüyorsun ? İnterneti sallayan kişilik testi
Bu fotoğraflarda ilk bakışta ne görüyorsunuz ? İşte Anastasiya Pavlova'nın illüstrasyonlarına göre resimli kişilik testi...
Bu resimlere bakan herkes ilk bakışta farklı canlı görüyor. Resme ilk baktığınızda gördüğünüz ilk canlı aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor! İşte Anastasiya Pavlova'nın illüstrasyonlarına göre resimli kişilik testi... TAVUK - KADIN YÜZÜ Tavuk gördüyseniz içe kapanık bir yapınız olabilir! Sevdiklerinize hislerinizi söylemekten çekinmeyin! Kadın yüzünü fark ettiyseniz hayatta aradığınız kişi, yapmak istediğiniz meslek konusunda net fikirleriniz var! Sadece amacınızın biraz üzerine gitmeniz gerekiyor.
KEDİ - FARE Eğer kedi gördüyseniz muhtemelen ruh ikizinizi buldunuz. Resimde ilk fark ettiğiniz canlı fare ise hayat sizin için lunaparktaki hız trenleri gibi. Yaşamınızda dengeye kucak açmalısınız.
YÜZ - DANS EDEN ÇİFT Ağacın altında dans eden çifti fark ettiyseniz hayatta yaşadığınız her tecrübeden pozitif bir anlam çıkarıyorsunuz. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz bir şeylerin zorla yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Kontrolcülük size göre değil. Hayat sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz.