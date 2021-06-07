Resmen tanıtıldı! iPhone'lar değişiyor: İşte iOS 15 özellikleri
Apple, WWDC 2021 etkinliğinde iOS 15'i tanıttı. İşte İOS 15 ile iPhone kullanıcılarını bekleyen yeni özellikler...
WWDC 2021 etkinliği sonunda başladı ve Apple adına ilk olarak Tim Cook, memoji seyircilerin karşısına çıktı. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ikinci kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2021 etkinliği, iOS 15'in tanıtımı ile başladı. Böylece iPhone'ların kalbi iOS 15'in yenilikleri duyuruldu. Gelin fazla zaman kaybetmeden iOS 15'in özelliklerine yakından bakalım.
1) FaceTime: Apple'ın en önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile değişiyor. FaceTime'a Spatial Audio özelliği gelirken, artık makine öğrenimi vasıtasıyla ortam sesi azaltılabiliyor. Ayrıca, çok yakından tanıdığımız portre modu ile birlikte ortak izleme özelliği de FaceTime'a entegre ediliyor. En büyük sürpriz ise FaceTime'ın Android kullanıcıları için de duyurulması oldu. Ayrıca iMessage'da da bazı küçük yenilikler var.
2) Bildirim Özeti ve Focus: iOS 15 ile birlikte bildirim özeti özelliği iPhone'lara geldi. Bu özellik ile birlikte pek çok bildirim büyük yığın bir şekilde değil, önceliğe göre tek bir bildirim gibi görünecek ve özet bilgiler sunacak.
Focus özelliği ise kişilerin durumlarına göre modlar (Kişisel mod, çalışma modu ve uyku modu) sunacak.
Rahatsız Etmeyin modu da artık Mesajlar'da bir durum olarak gösteriliyor ve göndericiler, Rahatsız Etmeyin modundayken size mesaj gönderirse bu durum sayesinde uyarılıyor.
3) Live Text: Live Text ile daha önce birçok kez örneğini gördüğümüz bir özellik daha iOS 15 ile iPhone'lara gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde örneğin bir fotoğrafın üzerinde yer alan yazı metne dönüştürülecek. Ancak 7 dili destekleyecek Live Text için şimdilik Türkçe dil desteği yok.