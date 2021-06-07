Resmen tanıtıldı! iPhone'lar değişiyor: İşte iOS 15 özellikleri

WWDC 2021 etkinliği sonunda başladı ve Apple adına ilk olarak Tim Cook, memoji seyircilerin karşısına çıktı. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ikinci kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2021 etkinliği, iOS 15'in tanıtımı ile başladı. Böylece iPhone'ların kalbi iOS 15'in yenilikleri duyuruldu. Gelin fazla zaman kaybetmeden iOS 15'in özelliklerine yakından bakalım.

1) FaceTime: Apple'ın en önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile değişiyor. FaceTime'a Spatial Audio özelliği gelirken, artık makine öğrenimi vasıtasıyla ortam sesi azaltılabiliyor. Ayrıca, çok yakından tanıdığımız portre modu ile birlikte ortak izleme özelliği de FaceTime'a entegre ediliyor. En büyük sürpriz ise FaceTime'ın Android kullanıcıları için de duyurulması oldu. Ayrıca iMessage'da da bazı küçük yenilikler var.