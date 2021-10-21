  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Robot ressama gözaltı! Gözlerini sökmek istediler

Robot ressama gözaltı! Gözlerini sökmek istediler

Dünyanın en gerçekçi robot sanatçılarından biri olarak gösterilen ressam Ai-Da, Mısır’da gözaltına alındı ve gözleri sökülmek istendi.

Gize Piramitleri’nde düzenlenecek bir etkinlik için Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.

1 / 13

Meller, havalimanında güvenlik ekipleri tarafından sorgulanırken, robot Ai-Da da tepeden tırnağa incelendi.

2 / 13

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Meller ve Ai-Da, Mısırlı yetkililer tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.

3 / 13

Olay İngiltere ve Mısır arasında küçük çaplı bir diplomatik krize yol açtı.

4 / 13