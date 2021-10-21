Robot ressama gözaltı! Gözlerini sökmek istediler
Dünyanın en gerçekçi robot sanatçılarından biri olarak gösterilen ressam Ai-Da, Mısır’da gözaltına alındı ve gözleri sökülmek istendi.
Gize Piramitleri’nde düzenlenecek bir etkinlik için Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.
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Meller, havalimanında güvenlik ekipleri tarafından sorgulanırken, robot Ai-Da da tepeden tırnağa incelendi.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Meller ve Ai-Da, Mısırlı yetkililer tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.
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Olay İngiltere ve Mısır arasında küçük çaplı bir diplomatik krize yol açtı.
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