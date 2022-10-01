Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip! İşte beyin egzersizi yaptıracak sorular
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? işte sizler için hazırlanmış beyin egzersizi yaptırabilecek sorular... (Cevaplar galerinin sonunda)
Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.
Tekli koltuk sizce nerede?
Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.
Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor?
Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.
İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.