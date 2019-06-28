Sahte oyunlarla bir milyon kişi hedef alınıyor

Video oyunları uzun süredir hayatımızda ve internetin gücü sayesinde oyunların büyüme ve gelişme hızı büyük ölçüde arttı. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık onda biri internet üzerinden oyun oynuyor. Diğer dijital eğlence türleri gibi video oyunları da telif hakkı ihlali ve yasa dışı torrent takipçileri gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Zararlı yazılım yaymak için markanın yasa dışı yolla kullanılması da bu sorunlardan birisi olarak son dönemde öne çıkıyor. Popüler oyunların çoğu dijital dağıtım platformlarında yer alıyor. Bu platformlar, yüklenen dosyaların gerçek oyun dosyaları mı yoksa zararlı yazılım örnekleri mi olduğunu her zaman anlayamıyor.