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  4. Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif

Samanyolu'nda yeni keşif: İki yeni yıldız tespit edildi

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliğin çevresinde birbirine çok yakın iki yıldız tespit etti.

Samanyolu'nda yeni keşif: İki yeni yıldız tespit edildi - Resim: 1

Samanyolu'nun ortasında bulunan ve "Sagittarius A" olarak adlandırılan süper kütleli karadeliğin etrafında iki yıldız saptayan bilim insanları, yıldızların kara deliğe yakınlığı nedeniyle şaşırdıklarını bildirdi.

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Samanyolu'nda yeni keşif: İki yeni yıldız tespit edildi - Resim: 2

Bilim insanları, Sagittarius A'ya bu kadar yakın olan yıldızların, süper kütleli karadeliğin yoğun çekim alanına rağmen varlıklarını sürdürebilmiş olmalarını "alışılmadık bir durum" olarak değerlendirdi.

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Samanyolu'nda yeni keşif: İki yeni yıldız tespit edildi - Resim: 3

Yıldızların yaklaşık 2,7 milyon yaşında olduğunu belirten bilim insanları, birbirlerinin yörüngesinde dönen bu iki yıldızın kendi aralarındaki mesafeye de dikkati çekti.

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Samanyolu'nda yeni keşif: İki yeni yıldız tespit edildi - Resim: 4

Araştırmacılar, yıldızların birbirine daha uzak olmaları halinde karadeliğin çekim gücü nedeniyle parçalanmış, daha yakın olmaları durumunda ise tek bir yıldız olarak birleşmiş olabileceklerini ifade etti.

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