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Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı

Şili'deki Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi'ndeki (CTIO) bir karanlık enerji kamerası 3,32 milyar gök cismini tek bir karede toplayan Samanyolu’nun yeni bir görüntüsünü yayınlandı.

Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı - Resim: 1

Gökyüzüne bakıldığında insan gözünün görebileceği yıldız sayısı ne yazık ki oldukça az. Bilim insanları bunu; okyanusun sadece bir damlasını görebilmek olarak yorumluyor. 

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Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı - Resim: 2

Ancak teknolojinin gelişmesiyle teleskoplar sayesinde evrenle ilgili daha ayrıntılı görüntüler ortaya çıkartılıyor.

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Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı - Resim: 3

Son olarak Samanyolu’na ait bir görüntü dikkat çekti; görüntüde 3,32 milyar gök cisminin olduğu belirtiliyor.

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Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı - Resim: 4

Fotoğraf, son iki yıldır böyle bir görüntü için gece gökyüzünü izleyen Şili’deki Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi’ndeki (CTIO) teleskoptan bir karanlık enerji kamerasıyla çekildi. .

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