Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı
Şili'deki Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi'ndeki (CTIO) bir karanlık enerji kamerası 3,32 milyar gök cismini tek bir karede toplayan Samanyolu’nun yeni bir görüntüsünü yayınlandı.
Gökyüzüne bakıldığında insan gözünün görebileceği yıldız sayısı ne yazık ki oldukça az. Bilim insanları bunu; okyanusun sadece bir damlasını görebilmek olarak yorumluyor.
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Ancak teknolojinin gelişmesiyle teleskoplar sayesinde evrenle ilgili daha ayrıntılı görüntüler ortaya çıkartılıyor.
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Son olarak Samanyolu’na ait bir görüntü dikkat çekti; görüntüde 3,32 milyar gök cisminin olduğu belirtiliyor.
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Fotoğraf, son iki yıldır böyle bir görüntü için gece gökyüzünü izleyen Şili’deki Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi’ndeki (CTIO) teleskoptan bir karanlık enerji kamerasıyla çekildi. .
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