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  3. 22 Nisan 2018 12:25

Samsung Galaxy Note 9 geliyor

Sıra Samsung'un sonraki amiral gemisi modeli Galaxy Note 9'a geliyor. Peki Galaxy Note 9 modeli ne gibi özelliklerle gelecek?

Samsung Galaxy Note 9 geliyor

Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 9’un kod adının ‘Crown’ yani ‘Taç’ olduğu ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Note 9 geliyor

Doğru çıkan söylentileriyle ünlü Evan Blass (@evleaks), Galaxy Note 9’un diğer hiçbir telefonda olmayan iki özelliğe sahip olacağını iddia etti.

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Samsung Galaxy Note 9 geliyor

Bunlardan ilki 4.000 mAh pil. Daha önce hiçbir telefonda bu kadar büyük kapasiteli bir pil kullanılmamıştı.

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Samsung Galaxy Note 9 geliyor

Diğer özellik ise küresel olarak satışa sunulan hiçbir telefonda bulunmayan ekran içi parmak izi okuyucusu.

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