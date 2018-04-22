Samsung Galaxy Note 9 geliyor
Sıra Samsung'un sonraki amiral gemisi modeli Galaxy Note 9'a geliyor. Peki Galaxy Note 9 modeli ne gibi özelliklerle gelecek?
Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 9’un kod adının ‘Crown’ yani ‘Taç’ olduğu ortaya çıktı.
Doğru çıkan söylentileriyle ünlü Evan Blass (@evleaks), Galaxy Note 9’un diğer hiçbir telefonda olmayan iki özelliğe sahip olacağını iddia etti.
Bunlardan ilki 4.000 mAh pil. Daha önce hiçbir telefonda bu kadar büyük kapasiteli bir pil kullanılmamıştı.