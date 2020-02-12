Samsung yeni amiral gemilerini tanıttı ! İşte Galaxy S20'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x'e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra ise katlanan lensleri ile bir adım daha ileriye taşındı. S20 serisi, detaylardaki netlik, zoom özelliğindeki ileri seviye, tek tuşla çoklu çekim ve profesyonel seviyede video çekme imkanı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.