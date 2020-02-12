Samsung yeni amiral gemilerini tanıttı ! İşte Galaxy S20'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı
Samsung, Galaxy Unpacked 2020 etkinliği çerçevesinde, yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisini tanıttı. Cihazlar mart ayında Türkiye'de yetkili mağazalarda satışa sunulacak. İşte Samsung'un yeni telefon modellerinin özellikleri ve Türkiye fiyatı...
Samsung, yeni akıllı telefonların Türkiye lansmanını ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen "Galaxy Unpacked 2020" etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Galaxy ailesinin yeni üyeleri, tüm dünyada görücüye çıkarken, yeni telefonlar özellikle kamera özellikleri ile öne çıktı.
Galaxy S20 serisinde Samsung, yapay zeka ile gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getirdi. Şirket bu telefon serisi ile günün her anında kişiselleştirilmiş müziğin ayrıcalığını, videoların görülmesi gereken şekilde izlenebilmesini, konsol tarzı oyunların kaliteli şekilde oynanmasını amaçladı.
Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x'e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra ise katlanan lensleri ile bir adım daha ileriye taşındı. S20 serisi, detaylardaki netlik, zoom özelliğindeki ileri seviye, tek tuşla çoklu çekim ve profesyonel seviyede video çekme imkanı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.