Samsung Galaxy S22 Ultra internete sızdı
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra'ya ait fotoğraflar ve ayrıntılar ortaya çıktı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note serisinin marka haklarını yenilememişti. Şirket ayrıca serinin bu yıl üretilmeyeceğini açıklamıştı.
Ancak Samsung'un üst sınıf telefonu Galaxy S22 Ultra'ya ait sızıntılar Note serisinin seneye de üretilmeyeceğine işaret ediyor.
Şimdiki S21 serisinde köklü değişiklikler yapan şirketin S22'de Note 20'dekine benzer bir tasarıma yönelmiş gibi duruyor.
Dört tarafı da keskin köşeli telefon 6.8 inçlik kavisli bir ekrana sahip.
Ekran olarak yüksek yenileme hızına sahip AMOLED bir panel tercih edilmiş gibi duruyor. Bilindiği gibi Apple, Samsung'dan aldığı 120 Hz'lik ekranları kullanıyor.
Bu 120 Hz adaptif olarak tasarlandı. Yani ihtiyacınız yoksa batarya tasarrufu için ekran yenileme hızı (Hertz) düşüyor.