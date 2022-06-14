Samsung Galaxy Z Fold 4 ile bir ilk gerçekleşecek
Samsung, yakın zamanda piyasaya süreceği Galaxy Z Fold 4 modelinde çok önemli bir ilke imza atacak.
Katlanabilir akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Samsung, her geçen yıl bu unvanını pekiştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar alıştığımız süreçlerde, yeni bir sektör ortaya çıkar ancak Apple bu alana girinceye kadar bu yeni ürünler çok tutulmaz, Apple’ın piyasaya girmesiyle birlikte ise önce liderlik Amerikalı teknoloji devine geçer, ardından da günden güne bu sektör büyüyüp gelişmeye başlardı.
Kablosuz kulaklık sektöründeki AirPods etkisini ya da daha önceki zamanlarda müzik çalar sektöründeki iPod etkisi, bu söylediklerimize örnek olarak gösterebiliriz. Bununla birlikte belki de ilk defa, bir sektör Apple’ı beklemeden dallanıp budaklanıyor. Evet bahsettiğimiz pazar katlanabilir akıllı telefonlar.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önderliğinde her geçen gün daha büyük bir hacme kavuşan bu yeni akıllı telefon türünün şu an için en güçlü serisi kuşkusuz Samsung Galaxy Z Fold modelleri. Bu serinin en yeni üyesi olması beklenen isimse Galaxy Z Fold 4.
İşte Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon modeli için, bu seride daha önce hiç yapmadığı bir şey yapacak ve dahili depolama alanı seçeneği olarak 1TB’lık versiyonu da kullanıcıların beğenisine sunacak.