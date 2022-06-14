Samsung Galaxy Z Fold 4 ile bir ilk gerçekleşecek

Katlanabilir akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Samsung, her geçen yıl bu unvanını pekiştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar alıştığımız süreçlerde, yeni bir sektör ortaya çıkar ancak Apple bu alana girinceye kadar bu yeni ürünler çok tutulmaz, Apple’ın piyasaya girmesiyle birlikte ise önce liderlik Amerikalı teknoloji devine geçer, ardından da günden güne bu sektör büyüyüp gelişmeye başlardı.