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  3. 24 Şubat 2020 08:03

Samsung telefon fiyatlarına zam geliyor

Samsung'un geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonları Türkiye'de satışa çıkıyor. Ancak yeni modellerin fiyatları kafa karışıklığına yol açtı.

Samsung telefon fiyatlarına zam geliyor

Samsung dört yeni telefon tanıttı; ilk açıklanan fiyatlar ile 6 Mart tarihinden itibaren belirlenen telefon fiyatlarının farklı olması ise dikkat çekti. Peki kullanıcılar bu yeni telefonlar için ne ödeyecek?

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Samsung telefon fiyatlarına zam geliyor

Ön sipariş kampanyası çerçevesinde yeni cihazların lansman fiyatları Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL olarak belirlendi. Ekranı katlanabilen Galaxy Flip Z ise 13.499 TL'den alıcısına ulaşıyor. Ancak 6 Mart tarihinde fiyatlar değişecek!

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Samsung telefon fiyatlarına zam geliyor

Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları 6 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere Galaxy S20 için 8.299 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 12.499 TL olacak. Galaxy Z Flip’in perakende satış fiyatı ise yine 6 Mart’tan itibaren 14.499 TL.

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Samsung telefon fiyatlarına zam geliyor

Yani 6 Mart tarihinden itibaren duyurusu yapılan yeni telefonlar için kampanya sona erecek ve fiyatlar artacak. Yani şirket, telefonların fiyatlarına zam uygulamıyor. Gelelim duyurulan telefonların özelliklerine... İçlerinde en çok şaşırtanı ise ekranı ikiye katlanan bu ilginç telefon, yani Galaxy Flip Z...

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