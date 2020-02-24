Samsung telefon fiyatlarına zam geliyor

Yani 6 Mart tarihinden itibaren duyurusu yapılan yeni telefonlar için kampanya sona erecek ve fiyatlar artacak. Yani şirket, telefonların fiyatlarına zam uygulamıyor. Gelelim duyurulan telefonların özelliklerine... İçlerinde en çok şaşırtanı ise ekranı ikiye katlanan bu ilginç telefon, yani Galaxy Flip Z...

