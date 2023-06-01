Satürn'ün uydusunda yaşam izi bulundu

İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Enceladus'un yüzey sıcaklığı sıfırın altında 200 santigrat derece yani dondurucu soğuklukta ancak uydunun çekirdeğinin, bu suyu ısıtacak kadar sıcak olduğunu düşünüyoruz. Buhar sütunlarının uzaya fışkırmasına sebep olan da budur. Dünya'daki okyanusların derinliklerinde benzer koşullarda yaşamın var olabileceğini biliyoruz.