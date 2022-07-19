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Snapchat beklenen özelliğini kullanıma sundu

Özellikle Z kuşağının kullanımı ile yeniden yükselişe geçen sosyal medya platformu Snapchat, beklenen özelliğini kullanıma sundu.

Snapchat beklenen özelliğini kullanıma sundu - Resim: 1

11 yıl önce kurulduğundan beri yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilen video tabanlı sosyal medya platformu snapchat, artık web tabanlı olarak sabit ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

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Snapchat beklenen özelliğini kullanıma sundu - Resim: 2

Kullanıcıların mobil ve masaüstü arasında seçim olanağı vermeyi hedefleyen uygulamanın bu hamlesiyle Zoom’a rakip olabileceği belirtiliyor.

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Snapchat beklenen özelliğini kullanıma sundu - Resim: 3

Snapchat’in karakteristik özelliği, gönderilen video, fotoğraf ve mesajların bir süre sonra kaybolması olsa da, şirket zamanla video aramalarının da popüler hale geldiğini söylüyor.

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Snapchat beklenen özelliğini kullanıma sundu - Resim: 4

Katılımcı sayısının 15’e kadar çıkabildiği video arama ortalamasının aylık 100 milyon olduğunu belirtiyor.

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