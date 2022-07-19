Snapchat beklenen özelliğini kullanıma sundu
Özellikle Z kuşağının kullanımı ile yeniden yükselişe geçen sosyal medya platformu Snapchat, beklenen özelliğini kullanıma sundu.
11 yıl önce kurulduğundan beri yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilen video tabanlı sosyal medya platformu snapchat, artık web tabanlı olarak sabit ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek.
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Kullanıcıların mobil ve masaüstü arasında seçim olanağı vermeyi hedefleyen uygulamanın bu hamlesiyle Zoom’a rakip olabileceği belirtiliyor.
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Snapchat’in karakteristik özelliği, gönderilen video, fotoğraf ve mesajların bir süre sonra kaybolması olsa da, şirket zamanla video aramalarının da popüler hale geldiğini söylüyor.
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Katılımcı sayısının 15’e kadar çıkabildiği video arama ortalamasının aylık 100 milyon olduğunu belirtiyor.
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