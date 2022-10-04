Son ayların en güçlü Güneş patlaması

Güneş patlamasının zayıftan güçlüye doğru C, M ve X şeklindeki sıralamada X1 şiddetinde olduğunu belirten bilim insanları, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü patlamanın ise 2003 yılında tespit edilen X28 şiddetinde yaşandığını kaydetti.