Son ayların en güçlü Güneş patlaması
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş üzerindeki son aylarda görülen en kuvvetli patlamayı tespit etti. Uzmanlar, Güneş'teki patlamanın Dünya'yı etkileyebileceği yönünde uyarıda bulundu.
NASA'daki Güneş Dinamikleri Gözlemevi ve Güneş'teki değişiklikleri gözlemleyen diğer bilim insanları, yıldızımız üzerinde 10 Mayıs'tan bu yana görülen en güçlü patlamanın geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştiğini açıkladı.
Güneş patlamasının zayıftan güçlüye doğru C, M ve X şeklindeki sıralamada X1 şiddetinde olduğunu belirten bilim insanları, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü patlamanın ise 2003 yılında tespit edilen X28 şiddetinde yaşandığını kaydetti.
Güneş patlamaları, enerji parçacıklarının yüzeydeki lekelerden dışarıya doğru patlamaları olarak tanımlanıyor.
Söz konusu patlamalar, ışık hızında hareket ederek Dünya'ya on dakikadan daha kısa sürede ulaşıyor. Neyse ki Dünya'nın manyetosferi güneş patlamasından yayılan radyasyonun büyük bir kısmını dünya yüzeyine ulaşmadan saptırıyor.