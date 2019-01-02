Sosyal medya servet kazandırıyor

SOSYAL MEDYADAN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR BELLİ OLDU

Real Madrid ile sayısız başarıya imza atan Cristiano Ronaldo son günlerde Juventus'a trasferi ile gündemde.



Oynadığı kulüplerden aldığı maaşın dışında sponsorluk gelirleri ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi olan Ronaldo Sosyal medyadan da en çok kazan futbolculardan biri.