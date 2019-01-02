Sosyal medya servet kazandırıyor
Sosyal medyanın son dönemde parlayan isimlerinden birisi olan DJ Atik, aylık kazancını açıkladı.
Son dönemin popüler sosyal medya platfromu Tik Tok'ta ünlenen DJ Atik sosyaş medyadan kazandığı parayı açıkladı.
Fenomen isim TikTok videolarından ayda 168 bin dolar kazandı!
SOSYAL MEDYADAN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR BELLİ OLDU
Real Madrid ile sayısız başarıya imza atan Cristiano Ronaldo son günlerde Juventus'a trasferi ile gündemde.
Oynadığı kulüplerden aldığı maaşın dışında sponsorluk gelirleri ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi olan Ronaldo Sosyal medyadan da en çok kazan futbolculardan biri.
Instagram'dan yaptıkları reklam paylaşımları ile en çok kazanç sağlayanların listesi yayınlandı.
HopperHQ'nun yayınladığı listede futbol dünyasının yakından tanıdığı şu isimler yer aldı...