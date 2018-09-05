  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Eylül 2018 09:10

Sosyal medyanın ünlü fotoğrafları deşifre oldu

Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil..

Sosyal medyanın ünlü fotoğrafları deşifre oldu

Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.


1/ 169
Sosyal medyanın ünlü fotoğrafları deşifre oldu

Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.


2/ 169
Sosyal medyanın ünlü fotoğrafları deşifre oldu

Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak. İşte bu durumu kanıtlamak isteyen Brezilya merkezli profesyonel fotoğrafı Gilmar Silva, ilginç bir projeye imza attı.


3/ 169
Sosyal medyanın ünlü fotoğrafları deşifre oldu

Silva Çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.


4/ 169
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM