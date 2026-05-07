Sosyal medyaya kimlikle giriş sisteminin ayrıntıları belli oldu

Sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele kapsamında "kimlik doğrulama" sistemi hayata geçiyor. Üzerinde çalışılan yasal düzenlemeye göre; bireysel ve kurumsal tüm hesaplar e-Devlet üzerinden tanımlanacak bir anahtar ile kullanılabilecek. Böylece kullanıcı, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak.