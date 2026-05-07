Sosyal medyaya kimlikle giriş sisteminin ayrıntıları belli oldu
Sosyal medya kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 12. Yargı Paketi ile hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre, sosyal medya hesaplarına girişlerde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması zorunlu hale gelecek. İşte düzenlemenin ayrıntıları...
Sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele kapsamında "kimlik doğrulama" sistemi hayata geçiyor. Üzerinde çalışılan yasal düzenlemeye göre; bireysel ve kurumsal tüm hesaplar e-Devlet üzerinden tanımlanacak bir anahtar ile kullanılabilecek. Böylece kullanıcı, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak.
Birden fazla hesap açılabilir
NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, bir kullanıcı isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek. Ancak her birini e-Devlet'e tanımlaması gerekiyor.
T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak.
12. Yargı Paketi ile hayata geçirilecek
Yasal düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.
Yasama yılı sona ermeden de Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.
Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek.
Bireysel hesap kullananlar var olan hesaplarını e-Devlet'e tanımlamak zorunda olacak. Kurumsal hesaplar için de künye bilgileriyle hesap arasında eşleşme sağlanacak.
Üyelikler gözükecek
Bir kişi, e-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek.
Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismi ile gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak.
Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek.