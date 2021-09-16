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Space X'in tarihi uzay yolculuğu başladı

Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, tamamı sivillerden oluşan 4 uzay yolcusunu geri sayımla uzaya fırlattı.

Amerikan SpaceX şirketi, ilk kez içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcuyu Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

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Fırlatma başarıyla gerçekleşti. Uzay yolcularının dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Uzay turizminin önü açılabilir

Yolcular arasında 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni bulunuyor.

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Daha önce kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uzay yolculuğunun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman de yer alıyor.

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