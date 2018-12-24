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  3. 24 Aralık 2018 08:33

SpaceX'ten tarihi adım !

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

SpaceX'ten tarihi adım !

ABD Hava Kuvvetleri için GPS III uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık bir haftalık gecikmenin ardından sabah saatlerinde Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

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SpaceX'ten tarihi adım !

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.

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SpaceX'ten tarihi adım !

İşte fırlatılma anından kareler...

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SpaceX'ten tarihi adım !

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