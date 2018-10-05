Su altı drone'u Teknofest'te birinci oldu

'HEDEFİMİZ SAVUNMA SANAYİ'

Projenin diğer danışmanı Araştırma Görevlisi Hasan İslam Çopuroğlu da su altı drone'nunu geliştirilerek savunma sanayisine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Çopuroğlu, "Bu cihaz gelecekte çok çeşitli alanlarda kullanım sağlayacaktır. Cihazın tamamen yerli olması yönüyle de ilerleyen zamanlarda sanayileşme ve ticarileşmede önünün açık olduğu görülüyor. Bundan sonra savunma sanayi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın düzenleyeceği yarışmaya hazırlanıyoruz. Bugün çokça gündemde olan insansız hava araçları nasıl gökyüzünde kendi işlerini yapıyorsa bu araç da deniz altında aynı işlemi yapacaktır. Deniz üstü kadar deniz altı da savunma sanayisinde önemlidir. Hedefimiz drone'u savunma sanayisine kazandırmak" diye konuştu.