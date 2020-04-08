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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Süper Ay koronavirüs salgınının sonu mu olacak ?

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi.

Süper Ay koronavirüs salgınının sonu mu olacak ?

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi.

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Süper Ay koronavirüs salgınının sonu mu olacak ?

İngiltere'de de görüntülenen Süper Ay dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtuluş olarak nitelendirildi.

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Süper Ay koronavirüs salgınının sonu mu olacak ?

Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi.

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Süper Ay koronavirüs salgınının sonu mu olacak ?

Bu doğa olayı, batıl inançlı İngilizler tarafından koronavirüs salgınının yakın zamanda sona ereceği şeklinde yorumlandı.

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