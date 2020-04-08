Süper Ay koronavirüs salgınının sonu mu olacak ?
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi.
İngiltere'de de görüntülenen Süper Ay dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtuluş olarak nitelendirildi.
Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi.