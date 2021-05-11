Tam 40 başsavcılıktan Facebook'a Instagram uyarısı

Zuckerberg’e yönelik mektupta, Facebook’un 13 yaşın altındaki çocuklar için bir Instagram kurma planının çok yanlış olduğu belirtilirken, “Bilimsel araştırmalar sosyal medyanın çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına zarar veriyor. Ayrıca Facebook’un internet üzerinde çocukları koruma konusunda başarılı olamadığı da bir gerçek” ifadesi yer aldı.