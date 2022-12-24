Tamamen yerli üretim Hürjet hangardan çıktı
Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı olma özelliğini taşıyan Hürjet, havalanmak için gün sayıyor. Hangardan çıkan Hürjet'in, yakın zamanda yer testlerine başlayacağı bildirildi.
Türk savunma sanayisi her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde ilk uçuşa yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Hürjet, Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.
Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.
Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.
HEDEF AYDA 2 HÜRJET
Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı ve tam boy statik testlerine tabi tutulacak. Uçuş yapacak prototiple ise yakın zamanda yer testlerine başlanacak.