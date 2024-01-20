  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda

Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın bulunduğu uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlendi. Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak.

Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda - Resim: 1

 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu tamamlandı. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü uzay istasyonu ile kenetlendi. 

1 / 9
Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda - Resim: 2
2 / 9
Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda - Resim: 3

Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Alper Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.

3 / 9
Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda - Resim: 4

İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

4 / 9