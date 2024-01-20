Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın bulunduğu uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlendi. Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu tamamlandı. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü uzay istasyonu ile kenetlendi.
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Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Alper Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.
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İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.
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