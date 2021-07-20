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Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

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11 dakikanın ardından kapsül başarıyla dünyaya döndü.

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201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos,  FOX Businnes kanalına verdiği daha önce verdiği  röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım" demişti.

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11 dakikalık uzay yolculuğunda Bezos'a, kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen eşlik etti.

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