Tarihi yolculukta bir eşik daha geçildi: Artemis II astronotları Ay'ın çekim alanında!

İnsanların bu zamana kadar ulaştığı en uzak noktaya ulaşacaklar

Bugün TSİ 17.50'de uçuşlarının altıncı gününe uyanacak mürettebat, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 02.05 sıralarında dünyadan yaklaşık 252 bin 757 mil uzaklık ile görev çerçevesindeki maksimum uzaklığa ulaşacak. Bu, NASA'nın 1970'teki insanlı Ay görevi olarak planlanan fakat uçuştan iki gün sonra yaşanan arıza nedeniyle Ay'a iniş planı iptal edilen ve Ay etrafından tur atılarak Dünya'ya dönme planı uygulanan Apollo 13 görevi ile kırılan en uzak mesafe rekorunun yaklaşık 4 bin mil aşılması ile sonuçlanacak. Ay'a iniş planlanmayan 10 günlük Artemis II görevinin en önemli aşamasını, Apollo 13 ile elde edilen mesafe rekorunun kırılması oluşturacak. Uçuş sırasında Ay'a yakın geçiş nedeniyle NASA'nın Deep Space Network sistemi engellenmesi ve mürettebatın kısa süreli bir iletişim kesikliği yaşaması bekleniyor.