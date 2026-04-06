Tarihi yolculukta bir eşik daha geçildi: Artemis II astronotları Ay'ın çekim alanında!
1972 yılındaki Apollo 17 görevinden bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş olan Artemis 2 programında görevli astronotlar, bu sabah erken saatlerde Ay'ın çekim alanına girdi. Astronotlar, Ay'ın uzak tarafının üzerinden geçerek tarihte dünyadan en fazla uzaklaşan insanlar olacaklar.
ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılan Orion uzay aracı yolculuğunu sürdürüyor. Orion ile uzaya gönderilen 4 kişilik Artemis II görevi mürettebatı, Ay çevresinde yapacakları tarihi yolculuk öncesinde Ay'ın çekim alanına ulaştı.
NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Artemis II görevi ile çizilen rotaları ile Ay'ın uzak tarafına dolandıklarında tarihte dünyadan en fazla uzaklaşan insanlar olarak tarihe geçecekler. Astronotlar, Ay'ın karanlık yüzeyinin yaklaşık 6 bin 400 kilometre üzerinden Ay'ı gözlemleyecek.
İnsanların bu zamana kadar ulaştığı en uzak noktaya ulaşacaklar
Bugün TSİ 17.50'de uçuşlarının altıncı gününe uyanacak mürettebat, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 02.05 sıralarında dünyadan yaklaşık 252 bin 757 mil uzaklık ile görev çerçevesindeki maksimum uzaklığa ulaşacak. Bu, NASA'nın 1970'teki insanlı Ay görevi olarak planlanan fakat uçuştan iki gün sonra yaşanan arıza nedeniyle Ay'a iniş planı iptal edilen ve Ay etrafından tur atılarak Dünya'ya dönme planı uygulanan Apollo 13 görevi ile kırılan en uzak mesafe rekorunun yaklaşık 4 bin mil aşılması ile sonuçlanacak. Ay'a iniş planlanmayan 10 günlük Artemis II görevinin en önemli aşamasını, Apollo 13 ile elde edilen mesafe rekorunun kırılması oluşturacak. Uçuş sırasında Ay'a yakın geçiş nedeniyle NASA'nın Deep Space Network sistemi engellenmesi ve mürettebatın kısa süreli bir iletişim kesikliği yaşaması bekleniyor.
Altı saatlik Ay gözlemi yapılacak
Yakın geçişin yaklaşık altı saat sürmesi ve bu sırada astronotların Orion'un penceresinden profesyonel kameralar kullanarak silüet halindeki Ay'ın detaylı fotoğraflarını çekmesi bekleniyor. Fotoğraflar, güneş ışığının Ay'ın kenarlarından süzülerek geçtiği ve bir Ay tutulmasını andıracak oldukları için nadir ve bilimsel açıdan değerli bir bakış açısını gösterecek. Astronotlar ayrıca uzaydaki mesafeleri nedeniyle küçük görünecek Dünya gezegeninin Ay'ın diğer tarafından çekilmiş fotoğraflarını alma fırsatı yakalayacak.