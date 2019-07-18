  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Temmuz 2019 15:09

Tartışılan yaşlandırma uygulaması FaceApp'tan açıklama

Son günlerde popüler olan FaceApp sosyal medyada yaşlanma akımını başlattı. Ancak bu akım dünya genelinde büyük bir çılgınlığa dönmesi FaceApp'in güvenilirliğini gündeme getirdi.

Tartışılan yaşlandırma uygulaması FaceApp'tan açıklama

ABD'li senatör Chuck Schumer'in FaceApp için FBI ve Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) soruşturma çağrısı yapmasının ardından popüler fotoğraf uygulaması FaceApp'ten açıklama geldi.

Uygulamayı geliştirilen şirket tarafından Rus basınına yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslara satılmadığı ya da paylaşılmadığı belirtildi.

1/ 18
Tartışılan yaşlandırma uygulaması FaceApp'tan açıklama

Açıklamada, "Tüm FaceApp özellikleri üye girişi yapmadan kullanılabilir ve yalnızca ayarlar ekranından giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak kullanıcıların yüzde 99'u giriş yapmıyor. Bu nedenle bir kişinin kimliğini tespit edecek hiçbir veriye erişimimiz yok" ifadeleri yer aldı.

2/ 18
Tartışılan yaşlandırma uygulaması FaceApp'tan açıklama

"TELEFONDAN BAŞKA GÖRÜNTÜ AKTARMIYOR"
Uygulamanın kullanıcı tarafından seçilen yalnızca bir fotoğraf üzerinde düzenlemelerin çoğunu gerçekleştirdiği ve söz konusu telefondan başka hiçbir görüntü aktarmadığı kaydedildi.

3/ 18
Tartışılan yaşlandırma uygulaması FaceApp'tan açıklama

"SUNUCULAR ABD'DE BULUNUYOR"
FaceApp ayrıca, kullanıcıların tüm verilerini sunucularından kaldırma taleplerini her zaman kabul ettiğini vurguladı. Şirketin araştırma-geliştirme departmanının Rusya'da bulunduğu, ancak sunucularının ABD'de bulunduğu belirtildi.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM