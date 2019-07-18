Tartışılan yaşlandırma uygulaması FaceApp'tan açıklama
Son günlerde popüler olan FaceApp sosyal medyada yaşlanma akımını başlattı. Ancak bu akım dünya genelinde büyük bir çılgınlığa dönmesi FaceApp'in güvenilirliğini gündeme getirdi.
ABD'li senatör Chuck Schumer'in FaceApp için FBI ve Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) soruşturma çağrısı yapmasının ardından popüler fotoğraf uygulaması FaceApp'ten açıklama geldi.
Uygulamayı geliştirilen şirket tarafından Rus basınına yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslara satılmadığı ya da paylaşılmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm FaceApp özellikleri üye girişi yapmadan kullanılabilir ve yalnızca ayarlar ekranından giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak kullanıcıların yüzde 99'u giriş yapmıyor. Bu nedenle bir kişinin kimliğini tespit edecek hiçbir veriye erişimimiz yok" ifadeleri yer aldı.
"TELEFONDAN BAŞKA GÖRÜNTÜ AKTARMIYOR"
Uygulamanın kullanıcı tarafından seçilen yalnızca bir fotoğraf üzerinde düzenlemelerin çoğunu gerçekleştirdiği ve söz konusu telefondan başka hiçbir görüntü aktarmadığı kaydedildi.