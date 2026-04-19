Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti!
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 2. E-Town Yarı Maratonu, spor tarihinin en ilginç rekorlarından birine sahne oldu. Honor tarafından geliştirilen insansı robot ‘Flash’, 21 kilometrelik parkuru 50 dakika 26 saniye gibi inanılmaz bir sürede tamamlayarak dünya rekorunu kırdı.
Kaynak: İHA
Söz konusu derece, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'nun geçen ay Portekiz'deki Lizbon Yarı Maratonu'nda kırdığı 57 dakika 20 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bıraktı.
Geçen yıl düzenlenen ilk E-Town yarı maratonunda birinci olan ‘Tiangong Ultra’ isimli robot, parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlarken, yarışan 20 takımdan 6'sı bitiş çizgisine ulaşabilmişti.
Almanya, Fransa ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden bu yılki organizasyona 100'den fazla takım katıldı.
