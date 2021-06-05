Telefon bağımlıları için ''Allah akıl fikir versin'' dedirten icat
Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, yolda yürürken gözünü telefondan ayırmayan telefon bağımlıları için ilginç bir proje geliştirdi.
Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, günümüzde gittikçe artan telefon bağımlılığına dikkat çekmek için 'üçüncü göz' tasarladı.
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Min-wook, sokakta yürürken gözlerini telefon ekranından ayırmayanların önlerini görmesini sağlayan 'üçüncü göz' tasarımına, dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens'e atıfla 'Tele saphiens' ismini verdiğini söyledi.
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Tasarımıyla ilgili Reuters'a konuşan Min-wook, "Bugünlerde çok fazla genç telefonuna bakarak yürüdüğü için kaza geçiriyor. Bu tasarım, onların yararına olacak" dedi.
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Min-wook'un tasarladığı üçüncü göz, cep telefonuna bağlanıyor ve üzerindeki sensörler sayesinde yürüyen kişi bir objeyle karşılaştığında ses çıkarıyor.
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