Telefon Markaları Sıralaması: İşte dünyanın en çok satan markaları

Dünyanın En Çok Satan Telefon Markaları Sıralaması

Sosyal hayatın bir parçası haline gelen telefonlar iş, ev, okul ve eğlence hayatımızın hiç şüphesiz bir parçası haline geldi. 2010’lu yıllarda akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte insan hayatının olmazsa olmazı haline gelen telefon piyasasında rekabet de kızıştı.



Dünyanın En İyi Telefon Markaları Hangileri?

Her yıl yeni modeller çıkarmaya başlayan telefon markaları arasındaki rekabet cep telefonlarında yaşanan gelişimi de destekledi. İlk zamanlarda dokunmatik olması ve uygulama yüklenmesi gibi özellikleriyle ön plana çıkan akıllı telefonlar günümüzde bilgisayar ve profesyonel kameraları aratmayacak hale geldi.

Kızışan telefon sektöründe listeye adını birinci sıradan yazdırmak isteyen telefon markaları her bütçeye uygun telefonlar üretmeye başladı. Apple, Samasung, Xiaomi, Huawei gibi telefon markaları ürettikleri telefonlar ile dünya markası haline geldi. Dünyanın en iyi telefon markaları sıralamasında Apple zirveye adını iPhone 12 Pro ile adını yazdırırken ikinci sırada Samsung Galaxy Note 20 Ultra yer aldı. Ancak dünyada en çok satılan telefon markası ise yılın ilk çeyreğinde 76.5 milyon adet ile Samsung yer aldı. Samsung’u 52.4 milyon ile ABD merkezli Apple izledi.