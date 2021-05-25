Telefon Markaları Sıralaması: İşte dünyanın en çok satan markaları
Dünyanın en iyi telefon markaları sıralamasında adından söz ettiren Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi gibi markalar Türkiye’de de en çok satan telefon markaları arasında yer alıyor.
Dünyanın En Çok Satan Telefon Markaları Sıralaması
Sosyal hayatın bir parçası haline gelen telefonlar iş, ev, okul ve eğlence hayatımızın hiç şüphesiz bir parçası haline geldi. 2010’lu yıllarda akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte insan hayatının olmazsa olmazı haline gelen telefon piyasasında rekabet de kızıştı.
Dünyanın En İyi Telefon Markaları Hangileri?
Her yıl yeni modeller çıkarmaya başlayan telefon markaları arasındaki rekabet cep telefonlarında yaşanan gelişimi de destekledi. İlk zamanlarda dokunmatik olması ve uygulama yüklenmesi gibi özellikleriyle ön plana çıkan akıllı telefonlar günümüzde bilgisayar ve profesyonel kameraları aratmayacak hale geldi.
Kızışan telefon sektöründe listeye adını birinci sıradan yazdırmak isteyen telefon markaları her bütçeye uygun telefonlar üretmeye başladı. Apple, Samasung, Xiaomi, Huawei gibi telefon markaları ürettikleri telefonlar ile dünya markası haline geldi. Dünyanın en iyi telefon markaları sıralamasında Apple zirveye adını iPhone 12 Pro ile adını yazdırırken ikinci sırada Samsung Galaxy Note 20 Ultra yer aldı. Ancak dünyada en çok satılan telefon markası ise yılın ilk çeyreğinde 76.5 milyon adet ile Samsung yer aldı. Samsung’u 52.4 milyon ile ABD merkezli Apple izledi.
1 - Samsung
Dünyanın en iyi şirketleri arasında yer alan Güney Koreli telefon üreticisi Samsung sunduğu cep dostu ve uzun ömürlü cihazlarıyla listeye adını birinci sıradan yazdırıyor. 321,3 adet satış ve ve 211,2 milyar dolar ciro ile ilk sırada yer alıyor. En çok satan telefonlar ve aynı zamanda en iyi Samsung telefonları; Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A90, and Samsung Galaxy M40
2 – Apple
Küresel çapta en kalite telefon üreticisi olarak tanınan Apple üst segment telefonları ile adından söz ettiriyor. Yenilikçi ve gelişmiş teknolojisi ile dünya genelinde tanınan ABD merkezli Apple’ın yıl başına satış adedi 217 milyon iken yıllık geliri ise 53,8 milyar dolardır.Şirketin en iyi akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone X, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE’yi içeriyor.
3 – Huawei
Çin’in Shenzen kentinde 1987 yılında kurulan çok uluslu şirkettir. 2012 yılında Ericsson’u geçerek dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon cihazı üreticisi konumuna gelmiştir. Son dönemlerde Türkiye genelinde de oldukça popüler olan Huawei, yıllık satışı 107,13 milyar dolar satış ve 8397,01 milyon dolar gelir ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Şirket tarafından piyasaya sürülen popüler telefonlar; Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30’dur.