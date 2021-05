Telefon Markaları Sıralaması: İşte dünyanın en çok satan markaları

1 - Samsung

Dünyanın en iyi şirketleri arasında yer alan Güney Koreli telefon üreticisi Samsung sunduğu cep dostu ve uzun ömürlü cihazlarıyla listeye adını birinci sıradan yazdırıyor. 321,3 adet satış ve ve 211,2 milyar dolar ciro ile ilk sırada yer alıyor. En çok satan telefonlar ve aynı zamanda en iyi Samsung telefonları; Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A90, and Samsung Galaxy M40