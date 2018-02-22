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  3. 22 Şubat 2018 22:20

Telefon ve laptop pillerinin ömrü neden tükeniyor?

Telefon ve laptop pillerinin ömrü neden tükeniyor?

Laptop pilleri, sonsuz bir ömre sahip değiller; iki-üç sene, en fazla dört sene içinde ömürlerini tüketiyorlar.

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Telefon ve laptop pillerinin ömrü neden tükeniyor?

Bilgisayar yazılımlarının zamanla yavaşlaması veya bir telefonun zamanla çizilmesi gibi piller de zamanla deformasyona uğrar ve kullanılmaz hale gelir. Peki pillerin ömrünün tükenmesinde sorumlu kim? Tabi ki bu pilleri üretip satan şirketlerin bazı kabahatleri var ama suçlu sadece onlar değil, en az onlar kadar bizler de sorumluyuz.

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Telefon ve laptop pillerinin ömrü neden tükeniyor?

ŞARJ OLAN PİLLER NASIL ÇALIŞIYOR?

Cihazlarda kullandığımız pillerden bahsettiğimizde, büyük çoğunlukla lityum-iyon pilleri veya benzerini kastediyoruz.

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Telefon ve laptop pillerinin ömrü neden tükeniyor?

Kısaca lityum-iyon piller şu şekilde çalışırlar: Ametal lityumdan meydana gelen pozitif elektrot (anot), karbon negatif elektrota (katot) bağlıdır. Pili şarj etmek için iyonlar (elektrik yüklü atomlar) lityum katot üzerinden iyonların biriktirildiği karbon anota itilir.

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