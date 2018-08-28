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  3. 28 Ağustos 2018 12:44

Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Android telefonlara çok yakında önemli bir güncelleme geliyor. Peki milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren Android 9 Pie güncellemesi hangi telefonlara gelecek ? işte o liste...

Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Huawei P20

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Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Huawei P20 Lite

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Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Huawei Mate 10 Pro

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Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Huawei

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