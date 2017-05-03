Telefonlardan bu uygulamaları silin!
Kullandığınız telefonunuzda eğer bu uygulamalar varsa hemen şimdi silin! Bakın bu uygulamaları sildiğiniz anda telefonunuzda neler olacak neler?
Geçtiğimiz aylarda güncellenen Oculus uygulaması, birçok kullanıcının pil ömründe ciddi düşüşe ve telefonların ısınmasına sebep oldu.
Samsung'un akıllı telefonlarıyla kullanılabilen sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR'a gücünü veren Oculus, direkt olarak bu nedenle uygulamalarının problemleri yüzünden Samsung telefonları etkilemiş oldu.