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  3. 03 Mayıs 2017 09:30

Telefonlardan bu uygulamaları silin!

Telefonlardan bu uygulamaları silin!

Kullandığınız telefonunuzda eğer bu uygulamalar varsa hemen şimdi silin! Bakın bu uygulamaları sildiğiniz anda telefonunuzda neler olacak neler?

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Telefonlardan bu uygulamaları silin!

Geçtiğimiz aylarda güncellenen Oculus uygulaması, birçok kullanıcının pil ömründe ciddi düşüşe ve telefonların ısınmasına sebep oldu.

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Telefonlardan bu uygulamaları silin!

Samsung'un akıllı telefonlarıyla kullanılabilen sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR'a gücünü veren Oculus, direkt olarak bu nedenle uygulamalarının problemleri yüzünden Samsung telefonları etkilemiş oldu.

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Telefonlardan bu uygulamaları silin!

Oculus uygulamalarından dert yanan bazı kullanıcılar 3 saatte telefonun %70 oranında pil tükettiğinden dert yanıyor.

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