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  3. 08 Ocak 2021 22:12

Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi ?

Teknoloji çağının en fazla kullanılan araçlarından biri olan cep telefonları, iş, eğitim, bankacılık gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor.

Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi ?

Teknoloji çağının en fazla kullanılan araçlarından biri olan cep telefonları, iş, eğitim, bankacılık gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor.

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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi ?

Ancak zaman zaman cep telefonlarının bataryaları patlayıp, yangın çıkartıp, yaralanmalara neden oluyor.

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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi ?

'YAN SANAYİ ÜRÜNLERİNE DİKKAT'
Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), "Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka model şarj cihazı kullanabiliyor.

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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi ?

Başlıca sebeplerden biri yan sanayi adaptör ve kablo kullanılması.

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