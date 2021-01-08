Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi ?
Teknoloji çağının en fazla kullanılan araçlarından biri olan cep telefonları, iş, eğitim, bankacılık gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor.
Teknoloji çağının en fazla kullanılan araçlarından biri olan cep telefonları, iş, eğitim, bankacılık gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor.
Ancak zaman zaman cep telefonlarının bataryaları patlayıp, yangın çıkartıp, yaralanmalara neden oluyor.
'YAN SANAYİ ÜRÜNLERİNE DİKKAT'
Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), "Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka model şarj cihazı kullanabiliyor.