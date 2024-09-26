Telefonuna bu uygulamaları indirenler yandı: 11 milyondan fazla kullanıcı etkilendi

GOOGLE PLAY STORE DIŞINDAN İNDİRİLEN UYGULAMALAR

Chip'te yer alan habere göre, Kaspersky ilk olarak Spotify Premium özelliklerini ücretsiz olarak sunduğunu iddia eden Spotify Plus adındaki değiştirilmiş bir Spotify uygulamasını inceledi. Uygulama “Güvenlik Doğrulamasına” sahip olduğunu iddia etse de, Kaspersky’nin analizi bu iddiaların yanlış olduğunu ve uygulamanın yüklendiği cihazları Trojan ile enfekte etmek için kullanıldığını buldu. Ayrıca araştırmacılar, aynı Trojan’ın WhatsApp’ın değiştirilmiş sürümleri olan “GBWhatsApp” ve “FMWhatsApp” sürümlerinde de yer aldığını buldular.

Oyunlar tarafında ise Kaspersky, Necro’nun Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer ve Melon Sandbox dahil olmak üzere çeşitli oyun modlarında bulunduğunu söylüyor.