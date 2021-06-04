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  4. Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor

Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp'ın yeni güncellemesini açıkladı. Bir diğer anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın özelliği WhatsApp'a geliyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı.

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WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya açıklamalarda bulundu. 

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CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi.

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Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.

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