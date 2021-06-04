Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor
WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp'ın yeni güncellemesini açıkladı. Bir diğer anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın özelliği WhatsApp'a geliyor.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı.
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WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya açıklamalarda bulundu.
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CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi.
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Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.
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