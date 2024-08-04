Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu

Gazi Yiğit, Ankara'daki tedavileri sırasında yeniden hayata bağlandığını belirterek, "Bizim vatan sevgimizde ülkemiz için şehit olmak var. Yani şehit olacağımızı çok düşünürdük ama hiç böyle gazi olacağımızı, engelli duruma düşeceğimizi çok düşünmemiştik. Hayata bağlanması o kadar kolay olmadı. Çünkü yeniden bir çocuğun doğması gibi; emekleyerek, sürünerek, düşerek, kalkarak ayağa kalkmayı başardık. Ortez-protezler yerine takılınca bir eğitimleri var. Bunun için fiziksel olarak destek almanız gerekiyor, gücünüzü, kuvvetinizi toparlamanız gerekiyor" diye konuştu.