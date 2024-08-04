  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu

Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu

Şırnak'ta 2007 yılında uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kolunu, 1 bacağını ve 1 gözünü kaybederek gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit'e (45) protez kol ve bacağın ardından yurt dışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik el takıldı.

Kaynak: DHA
Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu - Resim: 1

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit, 21 Haziran 2007'de Şırnak'ta görev yaparken Bestler Dereler bölgesinde uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kolunu, 1 bacağını, 1 gözünü kaybederek gazi oldu. 

1 / 10
Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu - Resim: 2

Şırnak, Diyarbakır ve Ankara'da birçok ameliyat geçiren Yiğit'e, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez kol ve bacak takıldı. Aynı hastanede memur olarak işe başlayan ve 2010 yılında evlenen 2 çocuk babası gazi Yılmaz Yiğit'e, geçen ay, yurt dışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik el takıldı.

2 / 10
Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu - Resim: 3

Gazi Yiğit, dokunmatik parmaklı ve birçok farklı modda kavrama yapılabilen biyonik el sayesinde, artık çocuklarının elinden tutabiliyor, kendi yemeğini yiyebiliyor ve dokunmatik telefon kullanabiliyor.

3 / 10
Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu - Resim: 4

Gazi Yiğit, Ankara'daki tedavileri sırasında yeniden hayata bağlandığını belirterek, "Bizim vatan sevgimizde ülkemiz için şehit olmak var. Yani şehit olacağımızı çok düşünürdük ama hiç böyle gazi olacağımızı, engelli duruma düşeceğimizi çok düşünmemiştik. Hayata bağlanması o kadar kolay olmadı. Çünkü yeniden bir çocuğun doğması gibi; emekleyerek, sürünerek, düşerek, kalkarak ayağa kalkmayı başardık. Ortez-protezler yerine takılınca bir eğitimleri var. Bunun için fiziksel olarak destek almanız gerekiyor, gücünüzü, kuvvetinizi toparlamanız gerekiyor" diye konuştu.

4 / 10