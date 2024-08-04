Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu
Şırnak'ta 2007 yılında uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kolunu, 1 bacağını ve 1 gözünü kaybederek gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit'e (45) protez kol ve bacağın ardından yurt dışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik el takıldı.
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit, 21 Haziran 2007'de Şırnak'ta görev yaparken Bestler Dereler bölgesinde uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kolunu, 1 bacağını, 1 gözünü kaybederek gazi oldu.
Şırnak, Diyarbakır ve Ankara'da birçok ameliyat geçiren Yiğit'e, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez kol ve bacak takıldı. Aynı hastanede memur olarak işe başlayan ve 2010 yılında evlenen 2 çocuk babası gazi Yılmaz Yiğit'e, geçen ay, yurt dışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik el takıldı.
Gazi Yiğit, dokunmatik parmaklı ve birçok farklı modda kavrama yapılabilen biyonik el sayesinde, artık çocuklarının elinden tutabiliyor, kendi yemeğini yiyebiliyor ve dokunmatik telefon kullanabiliyor.
Gazi Yiğit, Ankara'daki tedavileri sırasında yeniden hayata bağlandığını belirterek, "Bizim vatan sevgimizde ülkemiz için şehit olmak var. Yani şehit olacağımızı çok düşünürdük ama hiç böyle gazi olacağımızı, engelli duruma düşeceğimizi çok düşünmemiştik. Hayata bağlanması o kadar kolay olmadı. Çünkü yeniden bir çocuğun doğması gibi; emekleyerek, sürünerek, düşerek, kalkarak ayağa kalkmayı başardık. Ortez-protezler yerine takılınca bir eğitimleri var. Bunun için fiziksel olarak destek almanız gerekiyor, gücünüzü, kuvvetinizi toparlamanız gerekiyor" diye konuştu.