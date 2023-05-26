TikTok da yapay zekaya giriyor
Pek çok ülkede kamuda kullanımı yasaklanan, ölümcül sosyal medya deneylerinin ev sahibi olan ve mobil dünyanın en çok tartışılan platformu Tiktok "Tako" adıyla yapay zeka sektörüne girmeye hazırlanıyor.
Özellikle ChatGPT'nin popülerleşmesiyle pek çok teknoloji şirketi ve sosyal medya platformu gibi TikTok da kendi yapay zekâ botlarını geliştirmek için çalışmalara başladı.
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Son olarak da TikTok'un "Tako" adlı kendi yapay zekâ sohbet botu üzerinde çalıştığı öğrenildi..
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Bu ayın başlarında Snapchat uygulamasında ChatGPT destekli bir yapay zekâ botunu duyurmuş, geçtiğimiz günlerde ise Meta, kendi yapay zekâ botunu tanıtmıştı.
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Şimdi de TikTok’un bu alanda çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
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