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  4. Eyvah! TikTok'tan endişe veren karar!

TikTok da yapay zekaya giriyor

Pek çok ülkede kamuda kullanımı yasaklanan, ölümcül sosyal medya deneylerinin ev sahibi olan ve mobil dünyanın en çok tartışılan platformu Tiktok "Tako" adıyla yapay zeka sektörüne girmeye hazırlanıyor.

TikTok da yapay zekaya giriyor - Resim: 1

Özellikle ChatGPT'nin popülerleşmesiyle pek çok teknoloji şirketi ve sosyal medya platformu gibi TikTok da kendi yapay zekâ botlarını geliştirmek için çalışmalara başladı.

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TikTok da yapay zekaya giriyor - Resim: 2

Son olarak da TikTok'un "Tako" adlı kendi yapay zekâ sohbet botu üzerinde çalıştığı öğrenildi..

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TikTok da yapay zekaya giriyor - Resim: 3

Bu ayın başlarında Snapchat uygulamasında ChatGPT destekli bir yapay zekâ botunu duyurmuş, geçtiğimiz günlerde ise Meta, kendi yapay zekâ botunu tanıtmıştı.

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TikTok da yapay zekaya giriyor - Resim: 4

Şimdi de TikTok’un bu alanda çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

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